Сбежать от толп и сэкономить: россиянам назвали лучший месяц для бюджетного отпуска

Июнь признан лучшим месяцем для бюджетного отпуска без туристических толп. Об этом сообщила Lenta.ru эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Оксана Власенко. Погода на курортах уже комфортная, а цены на отели и авиабилеты еще не успели подскочить до июльских максимумов. Правда, вода во многих местах еще не прогрелась до привычных 25–28 градусов — но для любителей экскурсий и активного отдыха это скорее плюс.

Туристам, мечтающим сэкономить и избежать столпотворения на пляжах, стоит присмотреться к июню. Первый месяц лета, по словам Оксаны Власенко из сервиса OnlineTours, предлагает оптимальное соотношение цены и комфорта. Спрос на большинстве направлений еще не достиг пика, а отельеры и авиакомпании держат весенние расценки.

Но есть нюанс. Экономия в июне напрямую связана с температурой воды. На многих курортах море прогревается только до 22–24 градусов, а не до привычных 25–28. Эксперт подчеркивает: если для туриста важны долгие заплывы в теплой воде, стоит подождать июля. А вот для тех, кто планирует экскурсии, трекинг и активный отдых, июнь — идеальный вариант.

Самое заметное падение цен ожидается на следующих направлениях:

Турция

Египет

Черногория

Абхазия

Краснодарский край

Грузия

В сравнении с июлем туры в эти страны и регионы будут дешевле на 15–20 процентов. При этом погода на курортах уже приятная, гулять и знакомиться с достопримечательностями ничто не мешает. Главное — определиться с приоритетами: море или кошелек. Июнь позволяет не выбирать что-то одно, а найти разумный компромисс.