Мужское долголетие в России: почему каждый пятый не доживает до пенсии

Несмотря на официальные отчеты о росте продолжительности жизни, статистика смертности среди мужского населения России остается тревожной. Эксперты Минздрава указывают на катастрофический разрыв: многие мужчины уходят из жизни в возрасте от 40 до 60 лет. Основными причинами становятся не вредные привычки, а хронический стресс и специфика отношения к собственному здоровью, пишет Царьград .

Статистический шок: реальные цифры выживаемости

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни мужчин в России колеблется у отметки 67 лет. Учитывая, что пенсионный порог поднят до 65 лет, на отдых по закону отводится всего два года. Однако реальность может быть еще суровее: в 2023 году главный специалист Минздрава Олег Аполихин озвучил цифру в 52% — именно столько мужчин, по его данным, не доживают до заветного возраста.

Большинство трагедий происходит внезапно: 74% смертей случаются прямо на рабочем месте. Сообщения о сердечных приступах и инсультах у мужчин в возрасте 55–58 лет стали массовым явлением, подтверждаемым историями из соцсетей и региональной статистикой.

Главный враг — не алкоголь, а стресс

Долгое время низкую продолжительность жизни списывали на вредные привычки и климат. Однако современные исследования опровергают этот стереотип. Специалисты выделяют иные ключевые факторы:

Хронический стресс: У большинства мужчин после 40 лет диагностируют патологию «жирной печени». Причиной накопления жира в органе все чаще называют не алкоголизм, а постоянное психоэмоциональное напряжение.

Игнорирование симптомов: Мужчины реже женщин обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях заболеваний. В итоге сердечно-сосудистые патологии и онкология выявляются слишком поздно.

Скандинавский парадокс: Ссылки на суровый климат несостоятельны — страны Северной Европы при схожих погодных условиях демонстрируют гораздо более высокие показатели мужского долголетия.

Куда уходят пенсионные накопления?

Один из самых острых вопросов: что происходит с деньгами тех, кто не дожил до пенсии? Существует распространенное мнение, что средства просто «сгорают» в системе, но законодательство предусматривает механизмы возврата.

Как родственники могут получить деньги: