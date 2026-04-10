Музыка может перестраивать мозг пациентов с хронической болью

Ученые выяснили, что музыка способна изменять характер взаимодействия мозговых сетей у пациентов, страдающих от хронических болевых синдромов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

В центре внимания специалистов оказались люди с фибромиалгией — заболеванием, для которого типичны постоянные боли, выраженная усталость и серьезные нарушения сна.

В рамках работы были проанализированы данные 20 участников с фибромиалгией из открытой базы OpenNeuro. Исследователи сравнили снимки функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), сделанные в состоянии покоя до и после музыкального воздействия. Они оценили, как меняется степень связности между различными сетями головного мозга.

После прослушивания музыки добровольцы в среднем отмечали снижение болевых ощущений. Параллельно с этим фиксировались изменения в связях как внутри отдельных мозговых систем, так и между ними. Речь идет о сетях, отвечающих за внимание, сенсорную обработку сигналов, зрительное восприятие, работу «сети пассивного режима» (default mode network), а также о подкорковых структурах.

Авторы работы особо подчеркивают: часть этих нейрофизиологических сдвигов коррелировала с тем, насколько сильно у человека уменьшались боль и дискомфорт. Иными словами, эффект наблюдался не только на томограммах — чем значительнее перестраивались определенные мозговые связи, тем более выраженное облегчение ощущали пациенты.

