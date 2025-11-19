Жителей оккупированного украинскими военными города Суджа в Курской области подвергали не только физическим лишениям, но и целенаправленному психологическому давлению. Одной из изощренных форм такого воздействия стало использование пугающих аудиоэффектов.

Настоятель местного Свято-Троицкого храма отец Евгений в интервью РИА Новости описал, как по округе разносилась зловещая мелодия, нагнетающая страх и ощущение безысходности.

«Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов... И ничего не поделаешь — окон нет, все выбиты», — привел свои впечатления священнослужитель.

Эта деталь подчеркивает, что у людей не было возможности спрятаться от психологической атаки, превращавшей их дома в беззащитные объекты воздействия.

