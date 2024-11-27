Вечер «В песне душа моя» в честь памяти Андрея Гриня прошел в Волоколамске
Фото: [МВК «Волоколамский кремль»]
В музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» состоялся музыкально-поэтический вечер «В песне душа моя», посвященный памяти талантливого врача-хирурга и исполнителя Андрея Гриня.
Многие волоколамцы лично знали Андрея Гриня. Они характеризуют его как отзывчивого человека с необъятным сердцем. Мероприятие посетили многие близкие и друзья Андрея Николаевича, коллеги по работе и творческие единомышленники. Он был настолько удивительным человеком, что смог оставить особенный след в сердце каждого.
Со сцены прозвучали воспоминания, песни и стихотворения, были включены также видеозаписи выступлений Андрея Николаевича. При жизни он проводил вечера, наполненные душевной теплотой. Памятный вечер состоялся в такой же атмосфере.
«Пока мы помним Андрея Николаевича, он будет жить в наших сердцах!», — сказали участники мероприятия.