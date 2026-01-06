МВД бьет тревогу: аферисты научились под видом банка вгонять людей в панику через карты
МВД: мошенники начали массово блокировать банковские карты через звонок
Фото: [istockphoto.com/maximys15]
В МВД РФ предупредили о новой схеме мошенничества, при которой преступники используют процедуры банковской безопасности для блокировки карт законных владельцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники, предварительно получив персональные данные гражданина, обращаются в его банк. Они представляются владельцем карты и заявляют о ее утере или несанкционированных операциях, что приводит к стандартной временной блокировке.
После успешной блокировки мошенники выходят на связь с настоящим владельцем карты. Они вводят его в заблуждение, утверждая, что блокировка инициирована банком в связи с угрозой безопасности всех счетов. Оказывая психологическое давление, преступники под предлогом срочной «разблокировки» или «защиты» оставшихся средств требуют перевода денег.
Как отметили в МВД, ключевой особенностью схемы является создание у потерпевшего ложного убеждения, что ограничения ввел сам банк. В реальности инициатором блокировки выступают мошенники, злоупотребившие доверенной банковской процедурой.
