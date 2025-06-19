МВД объявило в розыск беглого экс-депутата Резника

В базе не приводится конкретная статья, по которой разыскивают бывшего парламентария. Ранее также не сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении экс-депутата.

Как отмечает «Фонтанка», Резник, занимавший депутатский мандат с 2011 по 2021 год, уже сталкивался с уголовным преследованием: в апреле 2022 года Октябрьский районный суд признал его виновным в хранении наркотиков без цели сбыта и приговорил к пяти месяцам колонии-поселения, но освободил в зале суда из-за отбытого под домашним арестом срока.

Сам экс-депутат называл уголовное дело политически мотивированным, связывая его с конфликтом с губернатором Александром Бегловым. В сентябре 2022 года Резник покинул Россию после беседы с правоохранителями. В сентябре 2023 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов, после чего Василеостровский суд Петербурга неоднократно штрафовал экс-депутата за нарушение законодательства об иноагентах. В настоящее время местонахождение Резника неизвестно.

Ранее сообщалось, что

*признан Минюстом России иностранным агентом