МВД переобъявило в розыск швырнувшего в снег двухмесячного сына блогера Косенко

МВД России повторно объявило в розыск блогера Сергея Косенко, который ранее бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Его карточка находится в базе данных ведомства.

Мужчина разыскивается по не указанной в карточке статье.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен», — говорится в карточке Косенко из базы розыска МВД РФ.

Косенко, живущий за границей, в начале 2024 года опубликовал в соцсетях, запрещенных в России, видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снежный сугроб.

Никулинский суд Москвы в январе оштрафовал Косенко на 50 тысяч рублей. Это решение было вынесено по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ за распространение информации о наркотических средствах через интернет. Суд рассматривал видео, опубликованное на платформе YouTube.

В том же январе Басманный суд Москвы вынес заочное решение об аресте блогера по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Причиной стало видео, где блогер бросает ребенка в сугроб, которое было опубликовано в интернете годом ранее. После этого Косенко был объявлен в розыск.