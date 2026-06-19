«Лепите пельмени»: Куртукова высмеяла иноагента Тинькова за его слова о русских песнях за границей

Покинувший Россию бизнесмен Олег Тиньков* раскритиковал россиян, отдыхающих за границей и поющих русские песни. Поводом для возмущения стал случай в одном из французских ресторанов. Там туристы из РФ заказали песню «Матушка», которую исполняет Татьяна Куртукова.

Тиньков заявил, что такое поведение выглядит нелепо и недружественно. Бизнесмен также оскорбил французов, заявив, что те не понимают слов и просто ставят песню за деньги.

В ответ на критику сама исполнительница хита записала видеообращение к бизнесмену, сообщает The Voice. Певица насмешливо предложила ему лепить пельмени, если он стесняется петь русские песни. Она подчеркнула, что «Матушка-земля» — это не политический манифест, а песня о корнях, душе и любви к Родине.

«Просто признайте честно: тоже, да, хотели, наверное, пуститься в пляс, просто стесняетесь, как обычно. Ничего… Ну что, лепите пельмени? У вас это когда-то очень хорошо получалось. Продолжайте, и для нервной системы тоже полезно», — насмешливо высказалась Татьяна.

Она добавила, что ее хит пользуется огромной популярностью у русских людей по всему миру, независимо от того, где они находятся.

За певицу также вступился шоумен Прохор Шаляпин. Он пошутил, что Тиньков, возможно, неравнодушен к Куртуковой, раз так активно критикует ее творчество.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что уехавшую из России Аллу Пугачеву в розовом мини вновь заметили на прогулке с мужем-иноагентом.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.