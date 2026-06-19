Скальпель и эмоции: нейрохирург рассказал о пациентах, которых не забыть

Нейрохирургическое отделение Новоуренгойской ЦГБ сегодня — это не просто больничное крыло, а высокотехнологичный центр, способный конкурировать со столичными клиниками. И. о. заведующего отделением Константин Полторак в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказал, почему опытные врачи и вчерашние ординаторы все чаще меняют регионы проживания на Ямал, как удалось сократить предоперационное ожидание до минимума и какие случаи заставляют плакать даже матерых хирургов.

Кадровый вопрос: почему Ямал становится точкой притяжения

Оснащение операционных в Новоуренгойской больнице сегодня позволяет проводить вмешательства любого уровня сложности. По словам Константина Полторака, техническая база учреждения не уступает ведущим федеральным центрам, а коллектив преимущественно состоит из молодежи, недавно завершившей обучение в ординатуре. И, вопреки возможным сомнениям, уровень их квалификации вызывает исключительное уважение.

Комплектование штата, как отмечает специалист, не превращается в головную боль для руководства. Север привлекает медиков не только социальными гарантиями, но и уникальной профессиональной средой. Новички, переступившие порог НЦГБ, зачастую поражаются масштабам местной медицины.

«Мы не зациклены на каком-то одном направлении, например, на черепно-мозговых травмах или остеохондрозах. Мы охватываем почти весь спектр оперативных вмешательств. На Ямале они совершенствуются. Приезжая в округ после ординатуры, или после работы в краевых больницах других регионов, где тоже высокий уровень медицины, специалисты больше совершенствуются в широком спектре работы. В округе они получают те навыки, которые им было бы сложно получить в других регионах», — отметил собеседник.

Выпускники с дипломами нового образца сегодня работают в поликлиниках округа без обязательной интернатуры. Сначала Константин Полторак относился к новшеству скептически, опасаясь пробелов в знаниях, но реальность превзошла ожидания: молодые коллеги показывают отличную подготовку.

Модернизация изменила и организацию работы. Жесткий контроль госпитализации сократил предоперационное ожидание с нескольких суток до одного дня, избавив пациентов от лишнего пребывания в стационаре.

В планах — активный переход к эндоскопическим малоинвазивным операциям. Пока они уступают открытым методам, но для их внедрения на Ямале уже есть оборудование и база.

Самые яркие моменты в практике — спасенные дети. Когда родители со слезами благодарят за победу над смертью, эмоции переполняют даже опытного хирурга. Некоторые благодарные пациенты годами остаются в жизни врача уже как друзья.

Семейная жизнь Константина тоже сложилась благодаря медицине: с будущей женой он познакомился на работе. Времени хватает и на отдых — летом нейрохирург рыбачит, в другие сезоны играет в футбол.