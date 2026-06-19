В Одинцове после вмешательства Минэкологии ликвидировали незаконные водосбросы
Незаконные водосбросы устранили в двух поселениях Одинцовского округа
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В Одинцове после вмешательства Министерства экологии и природопользования Московской области ликвидировали незаконные водосбросы в двух поселениях.
В ходе проверки сотрудники министерства установили, что в Немчинове под ограждениями двух земельных участков выведены трубы для сброса стоков. Аналогичное нарушение выявили в Сколкове.
Владельцев земельных участков установили. Им объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также министерство направило обращение в администрацию округа о необходимости затампонировать водостоки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе построят акватермальный комплекс.