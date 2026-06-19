Сердце и сосуды откажут раньше, если налегать на эти продукты: ученые назвали опасные добавки

Регулярное употребление некоторых пищевых консервантов, известных в народе как разнообразные номерные «Е» и содержащихся в фастфуде и переработанной еде, может быть связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование проекта NutriNet-Santé, опубликованное в European Heart Journal.

Ученые изучили рацион 112 395 человек и наблюдали за их здоровьем в среднем семь-восемь лет. Участники регулярно записывали все съеденные продукты и напитки, а исследователи отдельно анализировали содержащиеся в них добавки.

С повышенным риском высокого давления связали восемь веществ:

сорбат калия — E202;

метабисульфит калия — E224;

нитрит натрия — E250;

аскорбиновую кислоту — E300;

аскорбат натрия — E301;

эриторбат натрия — E316;

лимонную кислоту — E330;

экстракты розмарина — E392.

У людей, потреблявших больше всего неантиоксидантных консервантов, риск гипертонии оказался на 29% выше, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%. Высокое потребление антиоксидантных добавок связали с ростом риска давления на 22%.

Руководитель исследования Матильда Тувье подчеркнула, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно добавки вызывают болезни. На результат могли влиять общий рацион, количество соли и жира, а также образ жизни.

Кардиолог Гюльтекин Фаик Хобикоглу советует не паниковать, а реже выбирать продукты глубокой переработки и отдавать предпочтение домашней еде, овощам, фруктам, бобовым, рыбе и цельным крупам.