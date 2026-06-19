Сердце и сосуды откажут раньше, если налегать на эти продукты: ученые назвали опасные добавки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Регулярное употребление некоторых пищевых консервантов, известных в народе как разнообразные номерные «Е» и содержащихся в фастфуде и переработанной еде, может быть связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование проекта NutriNet-Santé, опубликованное в European Heart Journal.
Ученые изучили рацион 112 395 человек и наблюдали за их здоровьем в среднем семь-восемь лет. Участники регулярно записывали все съеденные продукты и напитки, а исследователи отдельно анализировали содержащиеся в них добавки.
С повышенным риском высокого давления связали восемь веществ:
- сорбат калия — E202;
- метабисульфит калия — E224;
- нитрит натрия — E250;
- аскорбиновую кислоту — E300;
- аскорбат натрия — E301;
- эриторбат натрия — E316;
- лимонную кислоту — E330;
- экстракты розмарина — E392.
У людей, потреблявших больше всего неантиоксидантных консервантов, риск гипертонии оказался на 29% выше, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%. Высокое потребление антиоксидантных добавок связали с ростом риска давления на 22%.
Руководитель исследования Матильда Тувье подчеркнула, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно добавки вызывают болезни. На результат могли влиять общий рацион, количество соли и жира, а также образ жизни.
Кардиолог Гюльтекин Фаик Хобикоглу советует не паниковать, а реже выбирать продукты глубокой переработки и отдавать предпочтение домашней еде, овощам, фруктам, бобовым, рыбе и цельным крупам.