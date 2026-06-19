«Спартак» с «Рубином», «Зенит» с «Балтикой», «Краснодар» с «Динамо»: итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

19 июня прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России. 16 команд РПЛ были распределены по четырем корзинам в соответствии с местами, занятыми в минувшем чемпионате.

В группе А сыграют действующий обладатель Кубка России «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина».

В группе В состоится очередное противостояние «Краснодара» и «Динамо», также сюда попали «Ахмат» и «Факел».

Чемпион России «Зенит» возглавил группу С. Петербуржцев ожидает принципиальное противостояние с «Балтикой». Компанию дополнят «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Наконец, группу D составили ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон».

Уже намечены даты шести туров группового этапа Пути РПЛ: 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, 25 ноября.