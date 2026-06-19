Свыше 18 тыс. выпускников Московской области сдали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

В Подмосковье 18 и 19 июня выпускники испытали свои силы по информатике и иностранным языкам. По данным Министерства образования Московской области, в общей сложности экзамены по этим дисциплинам сдали свыше 18 тыс. 11-классников в рамках блока экзаменов по выбору.

Особый интерес у старшеклассников вызвала информатика: желание проверить знания в этой сфере выразили более 10 тыс. учащихся. Экзаменационное испытание представляло собой комплексную проверку компетенций: участникам предстояло справиться с 27 заданиями, распределенными по уровням сложности — базовому, повышенному и высокому. На то, чтобы продемонстрировать владение материалом, школьникам отводили 235 мин.

Не меньший масштаб приобрела и сдача иностранных языков — этот блок охватил свыше 7,8 тыс. выпускников. Безусловным лидером по востребованности стал английский: его выбрали 7825 человек. Остальные языки заметно уступали по числу участников: немецкий язык заинтересовал 25 выпускников, французский — 11, испанский — 10, а китайский — 23 человека. Устная часть экзамена строилась вокруг развернутых ответов: ребятам нужно было выполнить 4 задания, на которые давалось 17 мин. с учетом времени на подготовку. Такой формат позволял оценить не только знание грамматики и лексики, но и способность свободно выражать мысли вслух.

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