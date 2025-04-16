МВД поможет в получении гражданства РФ мужчине, переехавшему из Германии

Проживающий в России гражданин Германии обратился к президенту РФ с просьбой помочь ему получить российское гражданство.

Диалог между Владимиром Путиным и Максимом Житниковым состоялся во вторник с помощью видеосвязи во время расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Ирина Волк.

Житников рассказал, что женат на русской женщине. Пара воспитывает двоих детей. Из-за пропаганды нетрадиционных ценностей семья переехала из Европы в Россию.

Сейчас Максим Житников живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован на территории Пермского края.

Полицейские окажут переселенцу всю необходимую помощь. Вопрос о получении им гражданства РФ поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.

Ранее сообщалось о том, что португалец получил РВП и осуществил мечту о переезде в Россию к любимой.