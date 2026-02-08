МВД предложило оценивать автошколы по экзаменам и аварийности выпускников

МВД России подготовило проект приказа, который вводит новую систему оценки качества работы автошкол. Эффективность обучения будущих водителей предлагается определять не только по результатам экзаменов, но и по аварийности среди выпускников с небольшим стажем.

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа, предусматривающий оценку деятельности автошкол по шести ключевым показателям. Документом предлагается анализировать, насколько успешно выпускники сдают экзамены, а также как часто они становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий в первые годы после получения прав. С содержанием проекта ознакомился ТАСС.

Согласно инициативе ведомства, все критерии предлагается разделить на два крупных блока. Первый касается итогов экзаменационной кампании, второй — уровня аварийности с участием начинающих водителей, прошедших обучение в конкретных образовательных организациях.

В блоке, связанном с экзаменами, предусмотрено четыре показателя. Два из них отражают долю кандидатов в водители, которые смогли успешно сдать теоретическую и практическую части экзамена с первой попытки от общего числа выпускников автошколы. Еще два показателя фиксируют процент неудачных попыток — отдельно по теории и практике — от общего количества проведенных экзаменов.

Вторая группа критериев посвящена безопасности дорожного движения. Здесь предлагается учитывать количество аварий с погибшими и пострадавшими, произошедших по вине выпускников автошкол, чей водительский стаж не превышает двух лет. Показатель планируется рассчитывать из расчета на одну тысячу таких начинающих водителей.

Формирование итогового перечня показателей и оценка эффективности автошкол, как указано в проекте документа, будет проводиться ежегодно. Сводные данные предполагается подготавливать не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Ранее врач предупредила о вреде долгого просмотра ТВ для сердца.