МВД составило цифровой портрет подделки: что выдает фальшивку, созданную искусственным интеллектом

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в ходе брифинга сообщила о характерных признаках, позволяющих заподозрить использование технологий искусственного интеллекта при создании поддельных документов и мультимедийных материалов, пишут РИА Новости .

По данным ведомства, документы, сгенерированные нейросетями, часто содержат внутренние противоречия или вымышленные данные. Например, в них могут указываться несуществующие должности или структурные подразделения. Кроме того, для таких фальшивок типично отсутствие обязательных реквизитов: стандартных шрифтов, корректных отступов, штрих-кодов или серийных номеров. Фон на изображениях может иметь искажения или артефакты, а мелкие, но важные детали (например, микротекст или элементы защиты) — отсутствовать.

В подлинных официальных документах, как отметила Волк, присутствует строгая структура: полное наименование учреждения, регистрационный номер, дата, подпись ответственного лица и печать.

Что касается аудио- и видеоподделок, используемых мошенниками, то их может выдать несинхронизированная с речью артикуляция, «плавающие» или размытые логотипы, статичный или цифрово искаженный фон, а также неестественная мимика говорящего.

Окончательное установление подлинности или фальсификации материалов проводится в рамках криминалистической экспертизы по официальному запросу правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что страны Балкан, Марокко и другие будут пускать россиян без виз.