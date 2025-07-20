МВД ужесточает борьбу с мошенничеством при техосмотре, пишет «Коммерсант»

Министерство внутренних дел усиливает меры по предотвращению мошеннических действий при проведении технического осмотра транспортных средств. Об этом пишет издание «Коммерсант» .

Согласно проекту изменений, опубликованному ведомством, операторов обяжут проверять автомобили, которые к ним приезжают, по федеральной базе данных такси. Это позволит предотвратить попытки перевозчиков уклониться от прохождения регулярного технического осмотра.

Министерство внутренних дел намерено действовать независимо от решения Союза страховщиков и самостоятельно отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы технического осмотра.

В планах у ведомства также — установить дополнительные причины для отзыва ранее выданных диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра транспортных средств.

Предлагаемые полицией нововведения — это часть длительной кампании по борьбе с обманом при проведении техосмотра. В 2024 году было обнаружено 3600 случаев несоблюдения требований к работе операторов технического осмотра. Из них 77% — это выдача диагностических карт на автомобили, которые не проходили осмотр, заключает издание.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести систему, которая позволит отслеживать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер и автоматически выписывать им штрафы. Штрафовать таких водителей начнут с осени 2025 года.