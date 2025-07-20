МВД ужесточает борьбу с мошенничеством при техосмотре, пишет «Коммерсант»
«Ъ»: МВД ужесточает контроль за проведением техосмотра
Министерство внутренних дел усиливает меры по предотвращению мошеннических действий при проведении технического осмотра транспортных средств. Об этом пишет издание «Коммерсант».
Согласно проекту изменений, опубликованному ведомством, операторов обяжут проверять автомобили, которые к ним приезжают, по федеральной базе данных такси. Это позволит предотвратить попытки перевозчиков уклониться от прохождения регулярного технического осмотра.
Министерство внутренних дел намерено действовать независимо от решения Союза страховщиков и самостоятельно отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы технического осмотра.
В планах у ведомства также — установить дополнительные причины для отзыва ранее выданных диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра транспортных средств.
Предлагаемые полицией нововведения — это часть длительной кампании по борьбе с обманом при проведении техосмотра. В 2024 году было обнаружено 3600 случаев несоблюдения требований к работе операторов технического осмотра. Из них 77% — это выдача диагностических карт на автомобили, которые не проходили осмотр, заключает издание.
Ранее сообщалось, что в России планируют ввести систему, которая позволит отслеживать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер и автоматически выписывать им штрафы. Штрафовать таких водителей начнут с осени 2025 года.