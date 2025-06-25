В России намерены отказаться от эксперимента с контролем ОСАГО по камерам

В России планируют ввести систему, которая позволит отслеживать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер и автоматически выписывать им штрафы. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством финансов, эксперимент по тестированию этой системы может быть прекращен.

Уточняется, что проведение тестового испытания системы не планируется.

«Штрафовать водителей без полиса ОСАГО начнут с осени 2025 года. Отслеживать их будут с помощью камер на дорогах», — отмечается в документе.

Определение водителей, не оформивших полис ОСАГО, происходит так: все проезжающие машины попадают в объективы камер, установленных на дорогах. С помощью специального программного обеспечения информация с камер анализируется и сопоставляется с данными, полученными из системы страхования. В результате система определяет, есть ли у водителя действующий полис ОСАГО. Для этого используется номерной знак автомобиля.

В случае если наличие действующего полиса подтверждается, фотография удаляется из системы. Если же информация о страховке отсутствует, то на следующий день делается повторный запрос. Это делается для того, чтобы избежать ошибок при наложении штрафов, которые могут появиться при задержке в регистрации обычных, бумажных полисов.

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