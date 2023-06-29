МВФ выделит Украине новый транш в 890 миллионов долларов

В МВФ (Международном валютном фонде) сообщили о том, что Украине будет выделен новый, второй транш в 890 миллионов долларов по механизму кредитования, который был утвержден еще в марте.

Об этом пишет ТАСС вечером четверга, 29 июня. Известно, что союз исполнительных директоров принял такое решение после первого обзора механизма кредитования EFE.

Напомним, что в МВФ одобрили четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 миллиардов долларов, из них 2,7 миллиардов уже были отправлены Киеву еще в апреле. Планируется, что такая программа помощи поможет Украине сохранить стабильность как фискальную, так финансовую и внешнеэкономическую, а также сыграет важную роль в восстановлении страны и дальнейшем вступлении ее в ЕС.