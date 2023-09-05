MWM: использование на Су-34 «Кинжалов» расширит возможности ВС РФ на Украине

Решение президента России Владимира Путина снабдить истребители российских ВКС Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перевернет положение дел в зоне спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.

Накануне стало известно, что российский истребитель Су-34 успешно применил на передовой СВО гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Журналисты также подчеркивают, что кооперация «Кинжала» с Су-34 изменит ситуацию не только на Украине, но и в Сирии, где РФ ведет борьбу с террористическими формированиями.