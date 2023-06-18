«Мы их называем Марики»: Фонд капремонта Подмосковья пристраивает мариупольских мурлык

Освобожденный Мариуполь постепенно восстанавливается, строители из Подмосковья ремонтируют дома, пострадавшие от бомбежек, готовят школы к новому учебному году и пр. Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области успевают во внерабочее время оказывать помощь и братьям меньшим. Оставшиеся без хозяина кошки и собаки обретают новый дом.

Сейчас пристраивают целую ораву котят. Всем не больше полутора месяцев, все здоровы и накормлены. Фонд капремонта запустил акцию «Мариупольские котята».

«Всех котят мы называем «марики», но каждому котенку мы дали кличку по названиям самых известных рек и водоемов России», – рассказали в Фонде.

Трехцветная Кама, черные Байкал и Саяна, камышовый Иртыш – всего восемь котят находятся на попечении строителей. Еще в четверг их было девять, но вчера утром за серым Енисеем приехал новый хозяин. Котенка бережно доставили в столичный регион и передали в заботливые руки. Георгий рассказал нам, что увидел объявление о пристройстве котят в интернете.

«Забрали себе котенка по имени Енисей. В районе часа ночи с четверга на пятницу его привезли в Москву, а с утра я уже поехал забирать его в Фонде», – делится подробностями новый хозяин из Шатуры.

Георгий рассказал, что Енисей хорошо перенес дорогу, с аппетитом покушал, с любопытством обошел кабинет, все обнюхал и в ожидании нового хозяина пристроился на руках сотрудницы Фонда капремонта.

Еще, помимо Енисея, приехала и серая Волга. Этому котенку хозяин пока не найден, им можете стать и вы.