Мы родные души. Как казачья пара служит в зоне спецоперации
Жителям Подмосковья рассказали о казачьей паре, которая служит на СВО
Фото: [Личный архив семьи Кононовых]
На сайте «Российское казачество» вышел материал, посвященный истории казачьей пары — Сергея и Екатерины Кононовых. Супруги вместе служат в зоне проведения спецоперации.
Сергей познакомился с Екатериной в 2014 году, когда отправился в командировку в Севастополь. Это была любовь с первого взгляда. По словам Сергея, он сразу понял, что они родные души. Однако вскоре Екатерина уехала. Пара встретилась только спустя год, когда Екатерина планировала поездку с подругами. Сергей предложил девушке выбор — поехать с подругами или с ним. Екатерина выбрала Сергея.
В 2017 году Сергей присоединился к Терскому казачьему войску, а когда началась СВО, ушел служить по контракту. Когда он принял командование ротой, решил продолжить службу и сообщил об этом Екатерине. Та приняла решение присоединиться к супругу. Девушка всеми силами стремилась на фронт помогать военнослужащим.
«Я даже пуговицы готова была пришивать», — призналась она.
Вместе с мужем Екатерина приехала в часть, однако по военным правилам гражданские не могли находиться на фронте. Тогда девушка заключила контракт. Четыре месяца служила заведующей складом, а потом освоила профессию связиста.
Находясь на службе, Екатерина вдохновилась поступками девушки-фельдшера с позывным Ярга, которая выходила множество бойцов. Тогда Екатерина поняла, что хочет быть с Сергеем на линии боевого соприкосновения. Переговоры с командиром продолжались несколько дней, но в результате было принято решение взять Екатерину с собой. Попав в окопы, девушка освоила новую профессию связиста и обучилась тактической медицине.
Вступая в должность связиста, Екатерина понимала важность задач и с первого дня выкладывалась на полную. Кроме того, девушка поднимала бойцам настроение и была для них зарядом позитива. За это она заслужила позывной Катюша.
«Меня так назвали ребята. Это как символ: на Великой Отечественной войне часто говорили: „с катюшей выиграли войну“. И когда я подписывала контракт, мне предложили такой позывной», — объяснила Екатерина.
На фронте семья сплотилась еще сильнее. Супруги следили за здоровьем друг друга, вместе решали все вопросы. Сейчас все мысли пары сосредоточены на фронтовых заботах, но есть и планы на мирную жизнь — завести ребенка и жить, принося пользу людям.