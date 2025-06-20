Мы родные души. Как казачья пара служит в зоне спецоперации

Сергей познакомился с Екатериной в 2014 году, когда отправился в командировку в Севастополь. Это была любовь с первого взгляда. По словам Сергея, он сразу понял, что они родные души. Однако вскоре Екатерина уехала. Пара встретилась только спустя год, когда Екатерина планировала поездку с подругами. Сергей предложил девушке выбор — поехать с подругами или с ним. Екатерина выбрала Сергея.

В 2017 году Сергей присоединился к Терскому казачьему войску, а когда началась СВО, ушел служить по контракту. Когда он принял командование ротой, решил продолжить службу и сообщил об этом Екатерине. Та приняла решение присоединиться к супругу. Девушка всеми силами стремилась на фронт помогать военнослужащим.

«Я даже пуговицы готова была пришивать», — призналась она.

Вместе с мужем Екатерина приехала в часть, однако по военным правилам гражданские не могли находиться на фронте. Тогда девушка заключила контракт. Четыре месяца служила заведующей складом, а потом освоила профессию связиста.

Находясь на службе, Екатерина вдохновилась поступками девушки-фельдшера с позывным Ярга, которая выходила множество бойцов. Тогда Екатерина поняла, что хочет быть с Сергеем на линии боевого соприкосновения. Переговоры с командиром продолжались несколько дней, но в результате было принято решение взять Екатерину с собой. Попав в окопы, девушка освоила новую профессию связиста и обучилась тактической медицине.

Вступая в должность связиста, Екатерина понимала важность задач и с первого дня выкладывалась на полную. Кроме того, девушка поднимала бойцам настроение и была для них зарядом позитива. За это она заслужила позывной Катюша.

«Меня так назвали ребята. Это как символ: на Великой Отечественной войне часто говорили: „с катюшей выиграли войну“. И когда я подписывала контракт, мне предложили такой позывной», — объяснила Екатерина.

На фронте семья сплотилась еще сильнее. Супруги следили за здоровьем друг друга, вместе решали все вопросы. Сейчас все мысли пары сосредоточены на фронтовых заботах, но есть и планы на мирную жизнь — завести ребенка и жить, принося пользу людям.