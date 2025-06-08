«Мы вместе!»: фестиваль равных возможностей прошел в округе Пушкинский

По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла, фестиваль, впервые проведенный в прошлом году, в этом году собрал около ста участников и гостей. Среди них были представители общественных организаций Подмосковья, в том числе председатель правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров, а также местные благотворители.

Особым гостем праздника стал двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, который второй раз проводит для ребят из «Виктории» увлекательный мастер-класс.

Участники фестиваля получили множество приятных сюрпризов. Разнообразная программа включала творческие мастерские, развивающие игры, музыкальные выступления и другие развлечения.