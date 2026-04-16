Мыши атакуют дачников: чем опасна геморрагическая лихорадка

Любителям отдыха на природе и владельцам загородных участков стоит помнить о вероятности заражения геморрагической лихорадкой.

Как сообщает «Абзац» со ссылкой на Роспотребнадзор, переносчиками этого тяжелого недуга выступают мыши-полевки.

«Весной в ряде российских регионов возможно обострение эпидемиологической ситуации. Чаще всего инфицирование геморрагической лихорадкой происходит во время посещения леса или работ на садово-дачных территориях», — отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают: резкий подъем числа заболевших может быть спровоцирован многоснежной зимой. Грызуны спасаются от морозов под толстым слоем снега, что способствует росту их популяции.

