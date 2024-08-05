Мытищинский пловец Акимов завоевал серебро на Кубке Балтийского моря

Спортсмен из городского округа Мытищи Роман Акимов завоевал серебряную награду на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок Балтийского моря», которые проходили в Калининграде.

В турнире традиционно принимали участие самые сильные спортсмены. Каждый пловец вправе был выбрать дистанцию, на которой намерен показать высокие результаты. Роман Акимов проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем. Он справился с заданием за 1.48,38. Данный показатель считается высоким. Мытищинский спортсмен, воспитанник СШОР по плаванию, занял почетное третье место.

Администрация городского округа Мытищи выражает слова благодарности спортсмену и его тренеру за то, что они достойно представили город на всероссийских соревнованиях. Роману Акимову желают дальнейших побед.

Соревнования проходили с 1 по 2 августа. К участию допускали спортсменов, которые имеют спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда. В мероприятии принимали участие юноши и девушки 2010 года рождения и старше.