На Аляске нашли тело туриста, пропавшего несколько дней назад

Турист из Аризоны, путешествуя в одиночку, сорвался с ледника Менденхолл и погиб. Об этом пишет New York Post (NYP).

На Аляске трагически погиб турист из Аризоны — 69-летний Томас Кейси. Он сорвался с ледника Менденхолл и скончался от полученных травм. Известно, что Кейси пропал 30 августа, и уже на следующий день в полицию поступило заявление о его исчезновении. Как выяснилось, мужчина не сообщал никому о своих планах.

Поиски велись с использованием данных о местоположении его мобильного телефона. В результате тело туриста было обнаружено 1 сентября вечером, недалеко от ледника, в стороне от туристической тропы.

Ранее опытный российский альпинист пропал на хребте Аибга.