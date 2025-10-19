На аукционе в Мюнхене за €156 тысяч продали мотоцикл Льва XIV

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV был продан на аукционе в Мюнхене за 156 тыс евро. Об этом на своем официальном сайте информирует аукционный дом RM Sotheby's.

Понтифик получил BMW R 18 Transcontinental 2024 от немецкой христианской мотоциклетной группы Jesus Bikers. Мотоцикл был изготовлен по индивидуальному заказу компанией Motorrad Witzel и окрашен в белый цвет, что символизирует «папамобиль».

На веб-сайте аукционного дома сообщается, что Папа Лев XIV получил этот мотоцикл в дар 3 сентября текущего года. Его доставили участники клуба Jesus Bikers, которые три дня везли его из Германии. В знак признательности понтифик оставил автограф на топливном баке мотоцикла.

RM Sotheby's сообщили, что вырученные средства будут направлены в Missio Austria, благотворительную организацию, возглавляемую папой Римским. Цель этой организации — помощь детям Мадагаскара.

