В Московской области на базе СОШ №1 и СОШ № 2 в городе Фрязино запускают площадки «Яндекс.Лицей», на которых на протяжении 2024/25 учебного года будут обучать «Основы программирования на Python».

С основами программирования ребят ознакомят преподаватели РТУ МИРЭА, которые прошли обучение в Яндекс и получили соответствующий сертификат. К занятиям допустят тех школьников Фрязино 7-11 классов, которые пройдут конкурсную основу. Обучение позволит ребятам не просто освоить программу курса, но и эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по информатике.

Курс обучения продлится год. В программу входят следующие блоки: введение в объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных и основы программирования на языке Python.

Чтобы стать участником курса необходимо зарегистрироваться по ссылке (https://inlnk.ru/NDAmZR). Заявки принимают до 9 сентября. Во время регистрации предложено выбрать одну из двух площадок: «МБОО Школа №1 им.И.И. Иванова» (ул. Барские пруды, д. 15) или «МБОО Школа №2» г.Фрязино (ул. Ленина, д. 17).

Выпускники площадки «Яндекс.Лицей» получат документ, подтверждающий обучение.