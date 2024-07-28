На берегу Оки в Коломне прошел Парад судов, приуроченный ко Дню Военно-морского флота

Парад судов в День Военно-морского флота в Коломне принимала акватория реки Оки в микрорайоне Колычево. На набережной Дмитрия Донского торжественным маршем прошли подразделения Коломенского гарнизона, а после акватория реки принимала парад судов судоходной компании «Порт Коломна» и спортивных школ города.

«День ВМФ — особая дата в истории нашей страны. Сильный и мощный флот всегда был нашей опорой и гарантом безопасности. Сегодня коломенские моряки с честью продолжают славные традиции военно-морского флота. Поздравляю всех моряков, ветеранов ВМФ и ваших близких с праздником», — обратился к жителям, военным и ветеранам ВМФ глава округа Александр Гречищев.

Медалью министерства обороны РФ «За морские заслуги в Арктике» был награжден старший мичман запаса Виктор Александрович Степанов. Всего же около 20 наград вручили в этот день на торжестве ветеранам флота, а также тем, чья служба сейчас связна с производством и оснащением различных судов.

Добавим, одним из основных транспортных предприятий на артериях Москвы-реки и Оки, а также всего центрального речного бассейна является АО «Порт Коломна», в его распоряжении более 100 единиц флота. Только за два последних года предприятие спустило на воду три новых судна.