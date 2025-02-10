На благотворительном концерте в Волоколамске собрали гуманитарную помощь участникам СВО

В рамках благотворительной акции собрали порядка 55 тыс. руб. Деньги направят на приобретение необходимого оборудования, медпрепаратов и других предметов, в которых нуждаются военнослужащие.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Волоколамск ]

В акции приняло участие большое количество людей разного возраста, которых объединяет одна цель — оказать поддержку соотечественникам, защищающим Родину. В фойе ДК проводили различные мастер-классы. Здесь же организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Гости мероприятия могли написать бойцам письма с теплыми словами. Вместе с другими посылками в скором времени их отправят в зону проведения специальной операции.

В зале ДК провели концерт. На сцене выступали творческие коллективы и солисты. Они исполняли трогательные песни о чести и мужестве, о героизме и патриотизме. Юные танцоры представили не менее душевные выступления.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Волоколамск ]

На мероприятии присутствовала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она вручила военнослужащему Егору устройство, помогающее обнаруживать вражеские беспилотники. Сейчас у бойца отпуск, но вскоре он отправится на передовую.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Волоколамск ]

«Как и во времена Великой Отечественной войны, лозунг «Все — для фронта! Все — для Победы!» остается актуальным и сегодня. Волоколамцы не только говорят, но и делом доказывают, что они едины с теми, кто стоит на страже интересов России. Концерт стал еще одной возможностью выразить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в поддержку наших военных», — сказала Наталья Козлова.

Акция показала, что многие граждане готовы помочь армии. Они помогают от чистого сердца и верят в общую победу. В зале царила атмосфера единства.