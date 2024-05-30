На бульваре Зубова в Красноармейске завершаются работы по установке бордюров

Вдоль проезжей части дороги на бульваре Зубова в Красноармейске завершаются работы по монтажу бордюров. Их подрядчик планирует завершить в ближайшие два дня.

Капремонт дорог в округе по губернаторской программе продолжается. В Красноармейске бригады на 98% завершили монтаж бордюров на бульваре Зубова, где планируется полностью обновить тротуар. На участке еще предстоит обустройство парковки на 20 мест и расширение проезжей части вдоль всего дорожного полотна. Эти работы на бульваре идут в уверенном темпе.

«Ширина увеличится на один метр и составит семь метров. На следующей неделе планируем начать работы по укладке асфальтового покрытия», — рассказал начальник дорожно-строительного участка «ДСУ 2» Игорь.

На месте используют самосвалы, тракторы и другую спецтехнику. Также бригады задействуют поливальную машину для уменьшения пыли в ходе работ.

Подрядчик планирует завершить все работы на бульваре к 24 июня. Ситуацию держит на контроле МБУ «Городское хозяйство».