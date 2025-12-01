На Дальнем Востоке собака чуть не загрызла ребенка: администрацию города привлекли к ответственности

На Дальнем Востоке бездомная собака напала на ребенка, сообщил портал sakh.online. Инцидент произошел в мае в Невельске. Мальчик получил телесные повреждения и пережил сильный стресс.

Родители ребенка после случившегося обратились с заявлением в прокуратуру. Проверка выявила серьезные нарушения со стороны местных властей.

Установлено, что администрация Невельского района не обеспечивала должный контроль за бездомными животными. Чиновники не выполняли свои обязанности по отлову и содержанию бродячих собак.

Прокурор потребовал взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в пользу семьи пострадавшего ребенка. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Администрацию обязали выплатить 30 тыс. руб. пострадавшей стороне.

Нападение на ребенка стало не первым подобным случаем в Невельске. Местные жители неоднократно сообщали властям о стае бродячих животных, угрожающих безопасности. Родители боятся выпускать детей на улицу без присмотра.

Ранее сообщалось, что чиновники Саратова ответят за халатность после нападения бродячей собаки на молодую мать.