На фасаде надымского дома в ЯНАО появился корабль «Арктика»

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в городе Надым на фасаде дома появился впечатляющий рисунок корабля под названием «Арктика». Информацией об этом также поделилась пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Такие масштабные граффити украсили три многоквартирных дома и стали частью проекта, созданного командой Graffiti Russia из Челябинска в рамках фестиваля YAM(ural)AL.

Работы художников можно увидеть на улице Рыжова и набережной имени Оруджаева. Авторы вдохновлялись достопримечательностями Надыма и работами местных фотографов, чтобы создать уникальные и привлекательные произведения искусства.

Такие инициативы способствуют разнообразию и красоте городского пространства, привлекая внимание жителей и гостей города. Они также выражают уникальность региона.