На фасаде надымского дома в ЯНАО появился корабль «Арктика»
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», в городе Надым на фасаде дома появился впечатляющий рисунок корабля под названием «Арктика». Информацией об этом также поделилась пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Такие масштабные граффити украсили три многоквартирных дома и стали частью проекта, созданного командой Graffiti Russia из Челябинска в рамках фестиваля YAM(ural)AL.
Работы художников можно увидеть на улице Рыжова и набережной имени Оруджаева. Авторы вдохновлялись достопримечательностями Надыма и работами местных фотографов, чтобы создать уникальные и привлекательные произведения искусства.
Такие инициативы способствуют разнообразию и красоте городского пространства, привлекая внимание жителей и гостей города. Они также выражают уникальность региона.