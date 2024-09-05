На физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино» продолжается масштабный ремонт

Капитальный ремонт на значимом спортивном объекте в Пушкино проверили председатель Совета депутатов округа Артем Садула и его коллеги Анна Дунаева и Александр Бушев. Работа в комплексе кипит, подрядчик старается успеть до начала октября.

Капремонт физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» с обновлением футбольного поля на современное продолжается. В настоящее время пространство тщательно готовят к замене покрытия после демонтажа, чтобы газон прослужил как можно дольше. Примечательно, что игры на стадионе сделают доступными в любой сезон. Для этого футбольное поле снабдили водоотведением, сделали настил и засыпку гравием. В планах подключить подогрев и установить мачты для освещения пространства.

Также в рамках проекта предполагается возведение трибун, замена старых беговых дорожек и отведение площадок для сдачи норм ГТО. Предусмотрят санузлы, душевые, раздевалки и все, что может понадобится современным спортсменам.