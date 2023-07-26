«На фоне турецкой жары»: выяснилось, почему Сочи переполнился туристами

Сотни туристов приехали в Сочи этим летом. Только в июне курорт, по словам главы города Алексея Копайгородского, принял 830 тыс. Гостей. Сейчас их число только растет.

В соцсетях граждане делятся видео с переполненными пляжами и рассказывают, что позагорать им не удается даже стоя. Эксперт по туризму Алексей Балясников объяснил, с чем связан повышенный спрос на летний отдых в Сочи.

«Из большинства региональных аэропортов сюда отправляют прямые рейсы. И цены ниже, чем на заграничных курортах. Погода очень комфортная, особенно на фоне турецкой жары, а море — чистое», — объяснил ситуацию Балясников в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешественник посоветовал присмотреться к некоторым местам в Сочи, где можно отдохнуть с комфортом. Это пляж «Крылья Балтики» и платные пляжи на Имеретинской набережной.

«Большинство туристов уезжают из Сочи в конце августа. Рекомендую посещать город после 15 сентября. В это время цены на жилье ниже, нет очередей, пляжи свободны и не так жарко, как летом. К тому же, не стоит забывать про бархатный сезон — Сочи комфортен для купания вплоть до середины октября», — поделился эксперт.

Также Балясников назвал альтернативные варианты морского отдыха для тех, кого не привлекает идея ехать в переполненный Сочи. Привлекательными могут быть пляжи Сухума и Пицунды в Абхазии, грузинский Батуми или Калининград с его Балтийским морем.

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