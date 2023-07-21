«Если готовы потратиться, присмотритесь»: путешественник назвал места, где стоит отдохнуть россиянам в августе

Многие россияне сейчас выбирают места для своего августовского отдыха. Путешественник и эксперт по туризму Алексей Балясников назвал несколько направлений, на которые стоит обратить внимание.

По словам собеседника, среди наших граждан сейчас популярен отдых внутри России. Начиная с собственного и ближайших городов и заканчивая отдаленными регионами.

«Некоторые выезжают на один-два дня в соседние города, гуляют по историческим местам. В частности, по Золотому кольцу. Популярен и отдых на природе: вблизи живописных озер, рек и лесов. Здесь люди устраивают ночлеги с палатками», — рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любителям природы путешественник предложил посетить Дагестан и весь Северо-Кавказский федеральный округ.

«Дагестан и регионы Кавказа по-прежнему в топе. Домбай, Архыз, Бермамыт, Софийские озера — очень много интересных мест! А если готовы потратиться, присмотритесь к Горному Алтаю», — добавил Балясников.

Эксперт также отметил, что в августе отели и гостиницы на юге заполнены более чем на 80%, поэтому он посоветовал россиянам выбирать отдых в северных и западных регионах.

«Сейчас есть великолепная возможность наблюдать красивую природу Карелии, а также посетить Калининград и погулять у Балтийского моря», — предложил путешественник.

А на популярные южные курорты в Анапе, Геленджике и Сочи Балясников посоветовал приезжать осенью.

«В это время здесь все еще будет тепло, но людей будет меньше и цены будут ниже», — заключил эксперт.

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