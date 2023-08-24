На форум «Я – педагог Коломны» подали заявки 240 молодых специалистов

Форум «Я – педагог Коломны» пройдёт в городском округе уже в девятый раз. На этом событии традиционно опытные наставники делятся опытом с молодыми учителями.

В этот раз форум пройдет в новом корпусе СОШ №15 на улице Захарова. В программе предусмотрено множество мастер-классов. На них покажут новое оборудование, которое приобретают в общеобразовательные учреждения муниципалитета. Преподаватели кружков, секций и других организаций допобразования представят молодым учителям площадку с активностями. Также перед педагогами выступят специально приглашенные спикеры. Они расскажут об образе преподавателя и его значении в жизни детей.

А еще на форуме учителя узнают о тех мерах поддержки, которые работают в регионе по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Кроме того, молодые педагоги смогут пообщаться с более опытными преподавателями – победителями конкурсов профмастерства. А советники директоров по воспитанию расскажут о результатах работы.

Форум «Я – педагог Коломны» пройдет уже в эту пятницу, 25 августа. Начало в 10:00 утра. Сейчас на событие зарегистрировались около 240 молодых учителей школ и воспитателей детских садов, причем не только из Коломны, но и других муниципалитетов.