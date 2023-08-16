На форуме «Армия-2023» рассказали, как медики оказывают помощь на СВО

Как рассказал начальник ГВМУ Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, медицинские группы отрядов специального назначения являются основными силами оказания врачебной помощи на передовой. В мобильные группы входят травматолог, хирург, анестезиолог, узкие специалисты и средний медперсонал. Такие группы способны оказать помощь на передовой почти в полном объеме.

Он также отметил, что мобильные бригады начали работать с самого начала спецоперации. За время проведения СВО значительно сократилось время, которое уходит на эвакуацию раненых для их лечения в медучреждениях. На основе полученного опыта разработана новая программа для подготовки военно-медицинских кадров. Медработники будут обучаться по нескольким профилям.