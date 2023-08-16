На форуме «Армия-2023» рассказали, как медики оказывают помощь на СВО
Фото: [©Кирилл Зыков/РИА Новости]
На форуме «Армия-2023» представитель Минобороны рассказал, как мобильные медицинские бригады оказывают помощь на спецоперации. Подробности сообщило РИА Новости.
Как рассказал начальник ГВМУ Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, медицинские группы отрядов специального назначения являются основными силами оказания врачебной помощи на передовой. В мобильные группы входят травматолог, хирург, анестезиолог, узкие специалисты и средний медперсонал. Такие группы способны оказать помощь на передовой почти в полном объеме.
Он также отметил, что мобильные бригады начали работать с самого начала спецоперации. За время проведения СВО значительно сократилось время, которое уходит на эвакуацию раненых для их лечения в медучреждениях. На основе полученного опыта разработана новая программа для подготовки военно-медицинских кадров. Медработники будут обучаться по нескольким профилям.