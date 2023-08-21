На форуме «Армия-2023» компания Мострансавто перевезла свыше 86 тысяч пассажиров
Фото: [АО «Мострансавто»]
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который завершился в Подмосковье, автобусами «Мострансавто» воспользовались свыше 86 тысяч гостей и участников мероприятия.
За неделю форума было задействовано более 170 водителей, 360 автобусов большого и малого классов, выполнено свыше двух тысяч рейсов. Тематически оформленные автобусы перевозили участников и гостей форума бесплатно. Во вторник Мострансавто завершает обслуживание.
Компания является официальным перевозчиком форума с 2015 года.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе возле будущей станции МЦД-4 запустили фонтан.