На форуме «Армия-2023» компания Мострансавто перевезла свыше 86 тысяч пассажиров

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который завершился в Подмосковье, автобусами «Мострансавто» воспользовались свыше 86 тысяч гостей и участников мероприятия.

За неделю форума было задействовано более 170 водителей, 360 автобусов большого и малого классов, выполнено свыше двух тысяч рейсов. Тематически оформленные автобусы перевозили участников и гостей форума бесплатно. Во вторник Мострансавто завершает обслуживание.

Компания является официальным перевозчиком форума с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе возле будущей станции МЦД-4 запустили фонтан.