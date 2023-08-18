На форуме межрегионального сотрудничества в Казахстане ждут визита Путина

В пятницу глава российского МИД Сергей Лавров встретился с послом Казахстана. Во время встречи дипломаты обсудили все стороны нынешнего сотрудничества и будущие перспективы. Также диалог затронул тему региональной и международной проблематики. Представитель Казахстана отметил, что сотрудничество стран сейчас залог доверительного диалога глав государств.

Также посольство Казахстана в Москве сообщило, что особое внимание государство уделяет предстоящему визиту Владимира Путина, участие которого планируется в форуме межрегионального сотрудничества.