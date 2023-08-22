На Форуме педагогов назвали лучшие школы Подмосковья

Как сообщает «Газета.ру» , на Форуме педагогов были названы лучшие школы Подмосковья, занявшие высокие позиции в рейтинге.

Для составления рейтинга лучших школ учитывались различные факторы, включая подготовку педагогического состава, участие учеников в олимпиадах и результаты на государственных экзаменах.

Так Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном занял первое место в рейтинге. Далее расположились Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей.

А Гимназия им. Примакова и Физтех-лицей им. Капицы получили дипломы «Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году», что говорит о высоком уровне образования и преподавания в этих школах.

В десятку лидеров также вошли и другие, например, Гимназия №16 «Интерес» в Люберцах, Лицей №5 (Лобня), Гимназия №1 в Воскресенске и т.д.