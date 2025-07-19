На горе Машук в Пятигорске горит сухая растительность, два десятка пожарных не могут локализовать пламя

Сотрудники МЧС тушат возгорание на склоне горы Машук в городе Пятигорске. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Об этом информирует краевой главк МЧС по Ставрополью.

Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов также поделился информацией о пожаре на горе Машук в своем аккаунте в социальных сетях.

«Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту", – говорится в сообщении МЧС.

Сообщается, что в ликвидации возгорания задействованы 21 сотрудник и шесть единиц специализированной техники. Несмотря на усилия, огонь пока не удается взять под контроль.

Ранее врач общей практики назвал алгоритм действий при ударе молнии.