Врач общей практики назвал алгоритм действий при ударе молнии

Молния убила троих отдыхающих на пляже в Тульской области. Эксперт в сфере здравоохранения и врач общей практики Роман Фишкин назвал алгоритм действий на случай, если человека ударила молния, сообщает ОТР.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо убедиться, что гроза закончилась. Даже если пострадавший в сознании, важно вызвать бригаду скорой помощи. Человек может получить скрытые повреждения и первое время не подозревать о них. Следующий шаг — проверить дыхание и пульс.

«Если пульса и дыхания нет, немедленно начинайте искусственное дыхание и массаж сердца», — отметил эксперт.

По данным эксперта, молния часто провоцирует остановку сердца. Шансы на спасение все равно сохраняются высокими, потому что в некоторых случаях организм не получает сильные ожоги. Врач Фишкин отметил, что иногда человек дышит, но находится в бессознательном состоянии. Тогда пострадавшего рекомендовано уложить в стабильное боковое положение, чтобы обработать ожоги стерильной повязкой и прохладной водой.

Врач также рассказал, что пострадавшего необходимо согреть. Удар молнии нарушает терморегуляцию.

«Не оставляйте человека одного, возможны судороги, нарушение сознания или вторичная остановка сердца», — предупредил врач.

Врач отметил важность соблюдения мер безопасности во время грозы. Если человек оказался во время грозы на улице, то необходимо присесть на корточки и обхватить ноги руками. Запрещено пользоваться мобильным телефоном, а также находиться на открытой местности, под деревьями и возле воды.

Ранее инструктор Алешкин рассказал, что резиновые сапоги могут спасти при ударах молнии на пляже.