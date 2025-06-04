На Госуслугах появится карта бомбоубежищ по всей России

В личном кабинете на сайте «Госуслуги» будет доступна новая опция — список адресов «мест безопасности», то есть бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны. Об этом заявил Сергей Старовойтов, заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС, на недавних слушаниях в Общественной палате.

Как сообщил Старовойтов, тестирование системы уже прошло в Курской и Белгородской областях. Планируется, что до конца текущего года она будет внедрена во всех субъектах Российской Федерации.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — цитирует Старовойтова «Парламентская газета».

Владимир Винницкий, член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, отметил, что даже в отдаленных регионах России должна быть развита система гражданских убежищ. Это подтверждается недавней атакой ВСУ на аэропорты стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях.

«Тем не менее с этим сегодня серьезные сложности. Основные причины — разрозненность в вопросах собственности и управления, отсутствие ухода за сооружениями и денег на их ремонт», — сказал Винницкий.

Напомним, 1 июня Украина осуществила масштабную операцию, которая получила кодовое название «Паутина». В рамках этой операции были нанесены удары по военным аэродромам России, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Операция была спланирована и подготовлена Службой безопасности Украины (СБУ) более чем за полтора года до её проведения.