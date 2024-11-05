На границе между Россией и Казахстаном скопилась пробка из сотен автомобилей

Порядка 280 автомобилей стоят в очереди на досмотр к пункту пропуска «Курмангазы», который находится на казахстано-российской границе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей казахстанского комитета государственных доходов Министерства финансов.

Данный пропускной пункт предназначен для пропуска транспорта, который следует по маршруту Астрахань — Атырау. Ранее на данной дороге велся ремонт, поэтому автомобилисты стремились ехать в объезд. После открытия обновленной дороги водители стали сокращать свой путь, выбирая для пересечения именно этот пункт.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», — указали журналистам.

Сейчас в пробке стоит порядка 280 машин. Работники пункта успевают за сутки обрабатывать всего 200 автомобилей. В то же время их прибывает ежедневно по 250-300 единиц, что ведет к дальнейшему накоплению затора.

Ранее сообщалось об успехах российских таможенников в Подмосковье. Им удалось выявить и пресечь канал поставки прекурсоров из Средней Азии. Они совместно с другими силовиками сумели установить местонахождение подпольной лаборатории по выпуску наркотиков. Сырья, которое содержалось на этом производстве, хватило бы для изготовления наркотических средств на более чем миллиард рублей.