Сотрудники таможни изъяли тонну прекурсоров из крупной нарколаборатории в Подмосковье

Специалисты ГУ по борьбе с контрабандой ФТС РФ и Центральной оперативной таможни устранили лабораторию по изготовлению наркотических веществ в Подмосковье.

Сотрудники таможни обнаружили канал поставок прекурсоров из Средней Азии, после чего были задержаны причастные к незаконной деятельности.

Работу нарколаборатории, которая была организована в частном доме, пресекли совместно с коллегами из транспортной полиции и Росгвардии. Прекурсоров, обнаруженных в ней, хватило бы для изготовления почти тонны запрещенных веществ. На черном рынке их стоимость могла бы составить свыше миллиарда рублей.