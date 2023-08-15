На избирательных участках Подмосковья особое внимание уделят безопасности граждан

В дни голосования на каждом избирательном участке в Подмосковье будет присутствовать сотрудник полиции, который обеспечит общественный порядок. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме .

Отмечается, что деятельность сотрудников органов внутренних дел на избирательных участках отличается от несения службы в обычных условиях. При это разработана специальная памятка, в которой перечислен подробный перечень обязанностей сотрудников полиции в дни голосования.

Примечательно, что в этом году в Подмосковье дополнительно будет использована система видеонаблюдения «Безопасный регион», которая обеспечит наблюдение за территориями, прилегающими к избирательным участкам.

Напоминаем, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.