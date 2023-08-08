На Ямале у египтянки и участника СВО родилась дочка

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , история двух влюбленных напоминает сценарий для фильма. Однако все произошло взаправду.

Об этом рассказал Андрей Воронов на странице в своих социальных сетях. К слову, он занимает должность главы Нового Уренгоя. По его словам, пара прошла долгий и нелегкий путь. Они пережили переезд, проблемы с оформлением документов, мобилизацию, брак в непродолжительном отпуске. Все шло к прибавлению в семье, которое, наконец, свершилось.

Отец ребенка все так же несет службу в зоне спецоперации, однако в знаменательный день он забрал своих двух любимых девочек из родильного дома. Семье вручили подарок, в котором находятся вещи первой необходимости для новорожденной.