На Ямале журналисты получили дипломы за освещение работы Следственного комитета

Приурочив награждение ко Дню сотрудника следственных органов, журналисты были отмечены за их важную работу в информировании общественности о деятельности окружного следкома. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Награды вручались за материалы, опубликованные и представленные журналистами в период с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года. Таким образом, было оценено и признано качество работы и вклад каждого.

В категории «Телевизионное СМИ» первое место заслуженно занял репортаж Ильи Михно. В «Печатных СМИ» лидерство было присуждено Алексею Снегиреву. Кроме того, Мария Савельева заняла второе место, а Руслан Акчулпанов завоевал третье в той же категории за неординарность работы.

Отдельная награда вручена Льву Гуляеву за освещение темы противодействия коррупции. Все победители получили заслуженные дипломы.